У США НЕТ ЗОЛОТА!

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Доллар просто бумага с картинками..Давно уже ни чем не обеспеченная.
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10 час.
Николай ИВАНОВ
Самая боеспособная, в настоящее время, армия - Русская. Подготовленная, но не имеющая реального боевого опыта - Корейская. КНР - на третьем месте.......
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10 час.
Виктор Шилин
Пиндосня это просто пузыри
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7 час.

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