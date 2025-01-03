У США НЕТ ЗОЛОТА!Страны хотят вывезти свое золото из США, но получают отказ https://cont.
У США НЕТ ЗОЛОТА!
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Доллар просто бумага с картинками..Давно уже ни чем не обеспеченная.
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10 час.
Николай ИВАНОВ
Самая боеспособная, в настоящее время, армия - Русская. Подготовленная, но не имеющая реального боевого опыта - Корейская. КНР - на третьем месте.......
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10 час.
Виктор Шилин
Пиндосня это просто пузыри
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7 час.
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