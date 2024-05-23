Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за вырубки более 2 тысяч деревьев в Керчи

Председателю СК России Александру Бастрыкину в соцсетях поступило обращение граждан города с несогласием хода установления обстоятельств возможно незаконной вырубки деревьев в Керчи, к тому же на данный момент никого к ответственности не привлекли.
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