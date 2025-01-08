Автор: Захар Прилепин Доводы, которые я получаю всякий раз когда говорю о создании сети «союзных государств на жёсткой сцепке» — поражают своим однообразием.
Союз нерушимый, или Привет, оппоненты
Комментарии
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Алексей Тан
Да таких "болеющих"... по России... в истории было полно... и Отрепьевы, и Вышинские, и Тухачевские,... и Янкели с Пригожинами.... Ну и ЭТА КОРОСТА ...имитатор Прилепин, так же к большому и ЧИСТОМУ... прильнуть старается!.
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12 час.
пв
петров виктор
"А он, мятежный, просит бури..."(с) М.Ю.Лермонтов... Одиночество "инженера человеческих душ", обдумывающего бытие, сквозит из каждой строки!... Обрядившись в тогу "российского патриота", наследник советских "красных", как всегда, натужно, надувает щеки и демагогически разглагольствует, продолжая грезить революцией... При этом территорию России, по-прежнему, рассматривает, как территорию будущих революционных битв... Потому что понимает: других перспектив реанимировать замшелые советские догмы, которые он проповедует, и которые отвергнуты мировой практикой, у нынешних ортодоксальных советских неопатриотов - нет!...
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11 час.
Секушин Леонид
Забываете, что воссоединялось то, что рассыпалось на национальные республики в ходе революций и гражданской войны. И по другому объединить новые субъекты не получилось бы!
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3 час.
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