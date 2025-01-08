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Союз нерушимый, или Привет, оппоненты

Союз нерушимый, или Привет, оппоненты

Автор: Захар Прилепин Доводы, которые я получаю всякий раз когда говорю о создании сети «союзных государств на жёсткой сцепке» — поражают своим однообразием.

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Комментарии
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Алексей Тан
Да таких &quot;болеющих&quot;... по России... в истории было полно... и Отрепьевы, и Вышинские, и Тухачевские,... и Янкели с Пригожинами.... Ну и ЭТА КОРОСТА ...имитатор Прилепин, так же к большому и ЧИСТОМУ... прильнуть старается!.
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пв
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