«Аль‑Наср», за который выступает Роналду, оказался в трудной финансовой ситуации

«Аль‑Наср» испытывает финансовый кризис. Как сообщает Arriyadiyah, руководство клуба столкнулось с финансовым кризисом, который привёл к приостановке работы над рядом административных и технических вопросов.
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