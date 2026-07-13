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«Аль‑Наср», за который выступает Роналду, оказался в трудной финансовой ситуации

«Аль‑Наср», за который выступает Роналду, оказался в трудной финансовой ситуации

«Аль‑Наср» испытывает финансовый кризис. Как сообщает Arriyadiyah, руководство клуба столкнулось с финансовым кризисом, который привёл к приостановке работы над рядом административных и технических вопросов.

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