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«Если американцы и будут нас защищать, то до последнего поляка»: польские читатели комментируют заявления о спецоперации США в Афганистане

«Если американцы и будут нас защищать, то до последнего поляка»: польские читатели комментируют заявления о спецоперации США в Афганистане

В европейских СМИ выходят материалы, в которых рассказывается о том, что американцы провели спецоперацию в Афганистане и с помощью беспилотника якобы уничтожили одного из террористов ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России).

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