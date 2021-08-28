«Если американцы и будут нас защищать, то до последнего поляка»: польские читатели комментируют заявления о спецоперации США в Афганистане

В европейских СМИ выходят материалы, в которых рассказывается о том, что американцы провели спецоперацию в Афганистане и с помощью беспилотника якобы уничтожили одного из террористов ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России).
В европейских СМИ выходят материалы, в которых рассказывается о том, что американцы провели спецоперацию в Афганистане и с помощью беспилотника якобы уничтожили одного из террористов ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России).
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