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  • Silver Kont
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Косачев: обращение Байдена к Конгрессу разительно отличалось от послания Путина

Косачев: обращение Байдена к Конгрессу разительно отличалось от послания Путина

Российский сенатор Константин Косачев назвал обращение президента США Джо Байдена к конгрессу очередной демагогией "лидера сверхдержавы, которая никак не хочет отказываться от самоприсвоенного исключительного статуса".

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