Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сравнил Великобританию с государством-изгоем на фоне ухудшения межгосударственных отношений.
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