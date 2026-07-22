Трамп задумался ударить еще по одной стране

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали против объединения «Группа поддержки ислама и мусульман» (JNIM, связана с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»).
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