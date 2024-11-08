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Caviar представила посвященные Трампу и Маску iPhone 16 Pro за 570 тысяч рублей

Caviar представила посвященные Трампу и Маску iPhone 16 Pro за 570 тысяч рублей

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar анонсировала новую коллекцию, посвященную победе Дональда Трампа на президентских выборах в США 2024 года.

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