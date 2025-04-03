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Турецкий миллионер бросил русскую жену одну с 22 детьми. Восточная сказка в действии

Турецкий миллионер бросил русскую жену одну с 22 детьми. Восточная сказка в действии

У многих эта история была на слуху. Турецкий миллионер бросил русскую жену одну с 22 детьми. Восточная сказка в действии - супруга мечтала, что продолжаться она будет годами, но всё закончилось очень быстро.

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fannieprize
Бойтесь случайно проходящих мимо турецких миллионеров. Кто знает, какие и сколько скелетов упрятано в их шкафах.
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