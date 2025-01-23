Названы условия подорожания биткоина до $700 тысяч

Биткоин может подорожать благодаря вложениям глобальных инвестиционных фондов. Такие условия роста цен на самую популярную криптовалюту назвал глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк, его слова приводит «Интерфакс».
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