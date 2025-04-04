В Марьиной роще построят деловой центр

Правительство Москвы на заседании своего президиума одобрило планы строительства трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры, благодаря которым в городе будет создано свыше двух тысяч рабочих мест.
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