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Конгрессмен США захотел заблокировать закупки российского дизеля

Конгрессмен США захотел заблокировать закупки российского дизеля

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик намерен инициировать голосование по блокировке закупок дизельного топлива из России, о которых ранее договорились американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин.

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