США приступили к новому витку дезинформационной кампании – Антонов о заявлении Байдена

Утверждения американской администрации о том, что Россия якобы несет ответственность за эскалацию вокруг Украины, являются попыткой оказать давление на Москву и обесценить ее предложения в сфере безопасности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Утверждения американской администрации о том, что Россия якобы несет ответственность за эскалацию вокруг Украины, являются попыткой оказать давление на Москву и обесценить ее предложения в сфере безопасности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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