Миролюбие в стиле бусидо

8 октября 2026 года компания Mitsubishi Heavy Industries спустила на воду JS Shogei (SS-519) на своей верфи в Кобе.
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