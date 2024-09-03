Биолог указал на опасность недостатка сна

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук Владимир Дорохов предупредил об опасности для здоровья недостатка сна.
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