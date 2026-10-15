С Соболевым всё просто: не забивал - не играл, а забивает - играет. Вендел, хоть и травмирован, остаётся одним из ключевых игроков «Зенита» «Спорт уик-энд» поговорил с победителем Кубка России-1999 в составе «сине-бело-голубых» Константином Лепёхиным.
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