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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» переподписал Сарра до 2030 года

«Тоттенхэм» переподписал Сарра до 2030 года

Лондонский клуб и 21-летний полузащитник официально продлили сотрудничество до 2030 года. В этом сезоне сенегалец принял участие в 18 из 20 матчей Премьер-лиги, в 16 случаях он попадал в стартовый состав.

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