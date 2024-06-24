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В Португалии объяснили, почему отменили маркировку продуктов Nutri-Score

В Португалии объяснили, почему отменили маркировку продуктов Nutri-Score

Решение об отмене в Португалии системы маркировки продуктов Nutri-Score сделано во имя интересов и специфики страны, заявил министр сельского хозяйства республики Хосе Мануэль Фернандес, 24 июня сообщает издание SIC Notícias.

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