В Португалии объяснили, почему отменили маркировку продуктов Nutri-Score

Решение об отмене в Португалии системы маркировки продуктов Nutri-Score сделано во имя интересов и специфики страны, заявил министр сельского хозяйства республики Хосе Мануэль Фернандес, 24 июня сообщает издание SIC Notícias.
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