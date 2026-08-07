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Фьючерсы на медь в США достигли исторического максимума из-за дефицита предложения

Фьючерсы на медь в США достигли исторического максимума из-за дефицита предложения

Биржевые котировки фьючерсов на медь на американской товарной бирже COMEX 7 августа 2026 года подскочили до абсолютного исторического максимума, продолжив многонедельное ралли на мировых сырьевых площадках.

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