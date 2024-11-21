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Земский Вестник

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  • Сергей
    Так не голосуем нигде и никогда, они сами размножаются.На конференции Св...
  • Silver Kont
    Так не голосуйте нигде и никогда за педросов, эти всегда напакостят, а потом слиняют в сторонку....На конференции Св...
  • Генрих
    Легко соврал - легко предаст...На конференции Св...

https://tarakann.ru/politika/ssha-peredast-ukraine-yadernoe-oruzhie-dlya-unichtozheniya-rossii/ Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.

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