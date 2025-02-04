«Дело адмиралов»: за что после войны судили лучших советских флотоводцев

В начале 1947 года генералу Лаврову поступил донос о том, что в период Великой Отечественной войны советские адмиралы Лев Галлер, Николай Кузнецов, Владимир Алафузов и Георгий Степанов без согласия Государственного Комитета Обороны и властей страны передали британцам секретную документацию на парашютную торпеду.
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