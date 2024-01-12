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Наталья Бергер и Дмитрий Белякин проживут «Первый день счастливой жизни»

Наталья Бергер и Дмитрий Белякин проживут «Первый день счастливой жизни»

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Станислава Мареева «Первый день счастливой жизни». Главные роли в мини-сериале исполнили Наталья Бергер и Дмитрий Белякин, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

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