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Суд перенес на сентябрь вынесение приговора Трампу

Суд перенес на сентябрь вынесение приговора Трампу

Суд постановил перенести на сентябрь вынесение приговора по делу экс-президента США Дональда Трампа, которого ранее коллегия присяжных признала виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег порноактрисе.

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