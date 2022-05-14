Статистика COVID-19

14 мая 2022 года в ЯНАО 15 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 844) 135 430 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1040 человек) 37 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 4 пациента в тяжелом состоянии, 4 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки не выявлено новых […]14 мая 2022 года в ЯНАО 15 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 844) 135 430 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1040 человек) 37 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 4 пациента в тяжелом состоянии, 4 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 411) 15 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 433) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.