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Спички - не игрушка

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Вслед за Блинкеном на Ближнем Востоке унизили и Джо Байдена

Вслед за Блинкеном на Ближнем Востоке унизили и Джо Байдена

Нормально Байдена встретили только в Израиле, да и то с натяжкой - а где ковровая дорожка? Без нее Байден не понимает куда ему идти (фото Телеграм) Так и хочется сказать после завершения визита делегации администрации США на Ближний Восток: «Лучше бы они не ездили на Ближний Восток.

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Комментарии
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Галина Чужая
Если США ввяжется напрямую в войну Израиля то это будет огромный гвоздь в крышку гроба главнюка.
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11 час.

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