В Мариинском театре прозвучит опера «Идиот» в честь 105-летия Вайнберга

Партию Рогожина исполнит Владислав Сулимский Мариинский театр посвятит исполнение оперы «Идиот» 105-летию со дня рождения ее автора – народного артиста РСФСР Мечислава Вайнберга, сообщила пресс-служба театра.
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