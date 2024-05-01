1 мая: от язычества и Чикаго к солидарности трудящихся и празднику Весны

Со временем значение праздника изменилось, и народные гуляния стали пережитком язычества. Современное значение Первомай приобрёл в конце XIX века, когда рабочие в Чикаго начали забастовку 1 мая 1886 года, требуя улучшения условий труда и восьмичасового рабочего дня.