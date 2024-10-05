Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал?

Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал? Что может и чего не может полпред президента в нынешнее время? Герой России, бывший командир батальона «Спарта» и спикер парламента ДНР Артём Жога назначен полпредом президента РФ в УрФО.

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Комментарии
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Катерина
Я  сегодня не  имею  возможности  бывать  в  Екатеринбурге.   Там  мои  внуки  живут.  Очень  любят  свой  город.
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6 час.
Игорь Кузнецов
Было так, что танки, на &quot;обкатке&quot; без опопещения просто пересекали грунтовые дороги... Идиоты.
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6 час.
Александр Попов
Ему ДАДУТ ПОМОЩНИКОВ, а он должен ВЫЖИГАТЬ ДЕРЬМО. Особенно в Свердловске.
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1 час.

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