Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал? Что может и чего не может полпред президента в нынешнее время? Герой России, бывший командир батальона «Спарта» и спикер парламента ДНР Артём Жога назначен полпредом президента РФ в УрФО.
Сможет ли Артём Жога «зачистить» либеральный Урал?
Комментарии
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Катерина
Я сегодня не имею возможности бывать в Екатеринбурге. Там мои внуки живут. Очень любят свой город.
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6 час.
Игорь Кузнецов
Было так, что танки, на "обкатке" без опопещения просто пересекали грунтовые дороги... Идиоты.
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6 час.
Александр Попов
Ему ДАДУТ ПОМОЩНИКОВ, а он должен ВЫЖИГАТЬ ДЕРЬМО. Особенно в Свердловске.
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1 час.
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