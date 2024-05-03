В Госавтоинспекции Невьянска подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога»

Оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасная дорога”, проведенное на территории обслуживания МО МВД России «Невьянский» с 28 апреля по 01 мая 2024 года, направлено на пресечение правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенных права управления или не имеющих такого права.