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Частные инвесторы в августе вложили в ценные бумаги 212,5 млрд рублей

За август физические лица вложили в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи 212,5 млрд рублей, что на 55% больше, чем в июле, следует из данных торговой площадки.

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