В Китае начали внедрять улучшенную альтернативу Bluetooth — технологию Star Flash Ки...

В Китае начали внедрять улучшенную альтернативу Bluetooth — технологию Star FlashКитай запускает собственную технологии беспроводной связи, получившую название Star Flash, которая станет национальной альтернативой Bluetooth.
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