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МИД РФ объявил о закрытии генерального консульства Германии

Министерство иностранных дел России сообщило об отзыве согласия на осуществление деятельности генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении МИД.

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