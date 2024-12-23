"Ъ": в России заметно увеличился спрос на услуги медицинской косметологии

Общая выручка российских клиник медицинской косметологии с января по ноябрь выросла на 64,7%, а спрос граждан на подобного рода услуги увеличился на до 40%, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитиков сервиса записи Yclients.
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