НОВАЯ ВОЙНА ПУТИНА: ПРЕЗИДЕНТ ПОШЕЛ НА ВОЗ

АНДРЕЙ ПЕРЛА Медицинская программа Путина озвучена. Неожиданно для многих он обозначил важное направление борьбы за суверенитет – независимость от Запада и международных организаций в сфере здравоохранения.
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