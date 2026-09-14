Австралийскую радиообсерваторию после дождей накрыло «море» диких цветов

Поля диких цветов вокруг радиотелескопов обсерватории Inyarrimanha Ilgari Bundara в Западной Австралии / © Red Empire Media, CSIRO В удаленной части Западной Австралии начался сезон цветения диких растений.
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