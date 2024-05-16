Проблемы в ряде крупных российских банков. Обзор Банки.ру

По итогам первого квартала многие российские банки значительно ухудшили финансовые показатели — в отдельных случаях чистая прибыль сократилась в разы, например, в Альфа-Банке, ВТБ, Совкомбанке, Почта-банке и других, узнал «Коммерсант».