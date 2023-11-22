Не только для легких: эти 4 упражнения помогут восстановиться после пневмонии (видео)

Инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов показал комплекс из четырех упражнений, который помогает восстановиться после заболеваний органов дыхания, даже после перенесенной пневмонии.
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