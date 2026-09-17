Жизнь и смерть Анны Гёльди, последней ведьмы из Швейцарии

В 1782 году Анна Гёльди стала последней женщиной в Европе, казненной за колдовство, но её история — это больше, чем просто суд над ведьмой.
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