ВС России совершили дерзкий прорыв на юге Авдеевки и разворотили позиции ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 25 ноября 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 25 ноября 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Авдеевском направлении: ВС России развивают успех на южном фланге, в промзоне у станции «Ясиноватая-2».