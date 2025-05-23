За год инвалидам из Татарстана компенсирована стоимость ОСАГО на 4,9 млн рублей

Автор: Наталья Рыбакова Фото: Эльвира Мубаракшина / «Трудовая слава» («Хезмэт даны») С начала года Отделение СФР по РТ выплатило компенсацию стоимости полиса ОСАГО 500 татарстанцам, использующим транспортные средства по медицинским показаниям.
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