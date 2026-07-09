Марсианский ИИ нашел на Земле больше 70 скрытых вулканов

Французские ученые обнаружили на дне океана 73 ранее неизвестных вулкана, пишет ScienceAlert. Открытие было сделано с помощью искусственного интеллекта, который проанализировал топографические карты морского дна.
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