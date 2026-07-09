Политика как он...
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Политика как она есть

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Марсианский ИИ нашел на Земле больше 70 скрытых вулканов

Марсианский ИИ нашел на Земле больше 70 скрытых вулканов

Французские ученые обнаружили на дне океана 73 ранее неизвестных вулкана, пишет ScienceAlert. Открытие было сделано с помощью искусственного интеллекта, который проанализировал топографические карты морского дна.

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