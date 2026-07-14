Трейлер фильма "Диггер" с Крузом.Выглядит как завуалированная критика Трампа и республиканцев под грядущие выборы с опорой на климатическую повестку.
"Диггер"
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Трейлер фильма "Диггер" с Крузом.Выглядит как завуалированная критика Трампа и республиканцев под грядущие выборы с опорой на климатическую повестку.
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