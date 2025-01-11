Что будет если делать только 10 отжимания в день. Смотрим изменения тела через месяц

Отжимания по праву считаются одним из самых эффективных упражнений для развития верхней части тела. Чтобы продемонстрировать их результаты, молодой человек решил провести эксперимент, выполняя всего лишь по 10 отжиманий каждый день, не добавляя других физических нагрузок.