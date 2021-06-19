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Нечего тут сырость разводить

Нечего тут сырость разводить

В Кремле заявили, что исключение телеканала "Дождь" из кремлевского пула журналистов не является проявлением политической цензуры, а связано с призывами к незаконным протестным акциям.

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