Нечего тут сырость разводить

В Кремле заявили, что исключение телеканала "Дождь" из кремлевского пула журналистов не является проявлением политической цензуры, а связано с призывами к незаконным протестным акциям.
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