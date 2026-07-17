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Пронедра

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Власти России предложили год выплачивать по средним дистиллятам демпфер

Власти России предложили год выплачивать по средним дистиллятам демпфер

Правительство России готовит новый механизм поддержки топливного рынка. Нефтяным компаниям могут продлить выплаты демпфера по средним дистиллятам, а импортерам дизельного топлива предоставить компенсации по аналогии с действующим механизмом для бензина.

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