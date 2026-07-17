Власти России предложили год выплачивать по средним дистиллятам демпфер

Правительство России готовит новый механизм поддержки топливного рынка. Нефтяным компаниям могут продлить выплаты демпфера по средним дистиллятам, а импортерам дизельного топлива предоставить компенсации по аналогии с действующим механизмом для бензина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии