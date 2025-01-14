Губернатор Виктор Томенко рассказал, кто ведет его страницы в социальных сетях

Глава региона стал одним из самых популярных блогеров в крае в 2024 году Губернатор Алтайского края Виктор Томенко старается вести свои страницы в социальных сетях самостоятельно, но когда у него нет времени подключается команда помощников.
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