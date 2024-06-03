Никого из детей не было: вскрылись нелицеприятные подробности неравного брака 93-летнего миллиардера Руперта Мердока и 67-летней тещи Романа Абрамовича

Недавняя свадьба 93-летнего миллиардера Руперта Мердока и 67-летней Елены Жуковой, бывшей тещи Абрамовича, вызвала интерес не только из-за разницы в возрасте молодоженов, но и из-за реакции наследников богача.
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