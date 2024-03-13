Интересные мини-клумбы из кактусов и суккулентов, а также самые необычные места для размещения цветов. Идеи для вдохновения!

Осталась кафельная плитка и Вы собрались ее выкидывать - остановитесь! Из такой плитки можно сделать прекрасный декор для Вашего дома! Склеить керамику можно специальной мастикой в основе которой есть эпоксидная смола, она не даст воде просочиться сквозь стыки плитки.