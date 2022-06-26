Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    А наглосаксы хотели убивать Русских и им что-бы за это ни чего не было хрен вот вам отвечать будете по полной.Пресса Британии: ...
  • Svetlana Kuzmina
    А этого следовало ожидать. Вспомните пандемию - каждый за себя. Воровали друг у друга маски, не делились вакциной. На...Опережающее запол...
  • Дмитрий Марченко
    это может быть фейкУкраинские войска...

«Трезвое перемирие»: Канада и Дания прекратили «войну виски» за остров Ханс

«Трезвое перемирие»: Канада и Дания прекратили «войну виски» за остров Ханс

Почти полвека длилась самая необычная война, которая вошла в историю как «война виски». Ее участники — Канада и Дания, а поводом для разногласий стал необитаемый остров Ханс (площадь — 1,3 квадратных километра) у северного побережья Гренландии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх